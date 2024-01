Mercoledì 31 Gennaio 2024, 08:47

PERUGIA - Giovedì e domenica, ogni settimana dal 2 giugno. Questi i giorni in cui dal San Francesco di Assisi ricominceranno a volare gli aerei per l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Una conferma molta attesa, per una tratta mancata per tutto l'anno scorso e un servizio utile all'intera comunità regionale. Che così, dopo l'ultimo annuncio del volo per Lampedusa, promette di unire l'Umbria alle coste calabresi.

L'annuncio è arrivato ieri sera direttamente dalla presidente della Regione Donatella Tesei, che sui social ha confermato un annuncio anticipato nelle scorse settimane. La tratta sarà effettuata con Atr 72 di Aeroitalia (che servirà anche i voli per Milano-Bergamo in partenza dal 25 marzo), con partenza da Perugia intorno a mezzogiorno e da Lamezia alle 14. I biglietti sono già acquistabili online a 39 euro a tratta, prezzi certamente concorrenziali, che aggiungono appeal a un volo richiesto da tempo.