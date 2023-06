Venerdì 30 Giugno 2023, 07:00

CORCIANO - Ha visto una pattuglia della polizia ed è fuggito via. Una mossa troppo nervosa e repentina per non attirare l'attenzione degli agenti. Una manovra troppo sospetta per non provare a fermarlo. Ed è così che ieri mattina, tra Ellera e Corciano, dopo il posto di blocco schivato in via Nervi, è partito l'inseguimento di quell'auto lungo la strada interna tra Chiugiana e Cipresso, in via Di Vittorio. In cui il limite di velocità di 50 chilometri orari è stato abbondantemente superato, nonostante le curve e la strada a doppio senso di marcia.

E proprio prima di una curva, subito dopo la Conca del sole, l'auto in fuga si è scontrata con la macchina di una ragazza che invece scendeva dal borgo di Corciano verso Ellera. E non solo, perché ha anche carambolato contro un'altra auto dell'Asl, prima che l'uomo alla guida perdesse definitivamente il controllo. Due schianti, infatti, e l'automobile si è ribaltata, con quell'uomo al suo interno. Le sue condizioni sono apparse inizialmente gravi e infatti è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso, anche solo per la dinamica dell'incidente. L'arrivo dei sanitari del 118 è stato necessario anche per soccorrere gli altri automobilisti, che hanno per fortuna riportato ferite molto lievi.

La strada è stata a lungo bloccata per l'arrivo dei soccorsi e poi per consentire ai vigili del fuoco lo spostamento in sicurezza dei mezzi incidentati, ma per fortuna il duplice schianto non avrebbe avuto conseguenze particolarmente gravi. L'uomo in fuga, infatti, un 43enne italiano, è stato ricoverato in osservazione al pronto soccorso, ma le sue ferite alla fine non sarebbero preoccupanti come apparso all'inizio. È stato ovviamente denunciato e ora si tratta solo di capire il motivo della sua fuga: particolare su cui sono in corso le indagini della polizia.