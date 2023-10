Cani maltrattati a Corciano scatta il sequestro. I carabinieri forestali salvano 24 animali, anche cinque cuccioli. «Costretti nei box tra le feci e con poca acqua». Alcuni erano denutriti

Il Nucleo dei carabinieri forestali di Magione ha sequestrato 24 cani maltrattati dopo un sopralluogo a. Capanne nel territorio del comune di Corciano. I militari, congiuntamente al servizio veterinario della Usl1 e a un tecnico accalappiatore, sono entrati in una proprietà per verificare lo stato di salute di cani presenti. Gli alloggi degli animali apparivano,speiga una nota dei carabinieri forestali, da subito in una situazione di forte degrado e sporcizia.

I carabinieri forestali hannovaccertato la presenza di ventiquattro cani meticci di cui cinque cuccioli nati da pochi giorni di vita. Dal controllo è merso come solo cinque cani erano regolarmente microchippati e iscritti all’anagrafe canina, dichiarati di razza Pointer inglese.

I cani sono stati trovati in stato di denutrizione, molti dei quali addirittura in condizioni scheletriche, collocati in box completamente ricoperti da feci sopra le quali venivano alimentati; le scarse ciotole dell’acqua risultavano sporche e melmose.

La difficolta nell’aprire i box e l’assenza di feci all’esterno hanno fatto presumere che i cani non venivano mai fatti uscire, in particolare due cani, speiga la nota dei carabinieri forestali, mostravano segni riferibili presumibilmente alla leishmaniosi, malattia zoonosica. Nei singoli alloggi i cani erano detenuti in coppie, maschio/femmina, e pertanto si desumeva che lo scopo principale fosse quello della riproduzione e successiva vendita. I cani sono stati salvati e porttai del canile rifugio Enpa di Collestrada. Il proprietario è indagato per maltrattamento di animali