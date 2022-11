Infortunio all'adduttore, stop anche per Di Tacchio

Anche per lui, infortunio di basso grado. La Ternana conta un nuovo stop per guai muscolari nel proprio organico, quello del centrocampista Francesco Di Tacchio. Il calciatore, ex della Salernitana e divenuto pedina importante al centro del centrocampo della squadra di Cristiano Lucarelli, deve adesso fermarsi per colpa di una lesione all'adduttore della coscia sinistra. Nel corso di Ternana-Brescia, gara del 12 novembre finita 0-0 allo stadio Liberati, aveva accusato un fastidio proprio in quella zona, tanto che l'allenatore lo aveva sostituito nella ripresa con Mattia Proietti. Gli accertamenti ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato la diagnosi. In casa rossoverde, quello occorso a Di Tacchio è l'ennesimo infortunio di tipo muscolare, sebbene anche questo definito di basso grado, che si registra nella stagione in corso. Alla ripresa degli allenamenti, il mediano pugliese delle Fere si è sottoposto a terapie in infermeria. Il turno di sosta del campionato di serie B, per lui, è importante, visto che gli concede una settimana di tempo in più per poter recuperare. Per il resto, lavoro differenziato per Niccolò Corrado, Mamadou Coulibaly e Titas Krapikas, così come hanno alternato il lavoro tra campo e piscina anche Antonio Palumbo, Luka Bogdan e Francesco Cassata. Prossimo impegno della Ternana, in campionato, dopo la sosta, nella trasferta di Pisa, che è la prima di due gare esterne consecutive (la seconda a Venezia).