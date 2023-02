Auto schiacciata da un tir: Perugia, paura sul Raccordo

PERUGIA - Paura sul Raccordo poco dopo le 15 di mercoledì: un'auto finisce sotto un tir e resta schiacciata per gran parte. Per fortuna il conducente era solo in macchina e dunque il lato conducente, schiacciato e distrutto, era non occupato.

Sul posto immediato l'intervento della polizia stradale, vigili del fuoco e personale Anas. Temporaneamente chiusa per un incidente la rampa di innesto sul raccordo Perugia-Bettolle, in località Ponte San Giovanni, per il traffico proveniente da Cesena in direzione Perugia/Firenze. In alternativa è possibile proseguire in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando lo svincolo successivo.

Inevitabile il formarsi di lunghe code.