Incidente sulla A1 tra Orvieto e Fabro. Gravi padre, madre e una figlia, l'altro figlio illeso

Domenica 29 Agosto 2021, 11:49

Una famiglia residente nel nord d'Italia - padre, madre, cinquantacinquenni, una figlia di 9 e un figlio di 15 anni - è rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo che si è verificato questa mattina, domenica 29 agosto, intorno alle 08:30, sulla Autostrada del Sole A1, al chilometro 436, tra i caselli di Orvieto e Fabro in direzione di Firenze.

Secondo quanto riferisce la Polizia Stradale di Orvieto, giunta sul posto per gli accertamenti di rito, la gestione del sinistro e del ripristino delle condizioni di percorribilità del tratto interessato, la famiglia stava viaggiando verso nord in rientro dalle vacanze quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo dell'automezzo finendo contro il guard-rail centrale.

Nell'impatto sono rimasti feriti in modo grave tanto da essere trasportati immediatamente in codice rosso con due ambulanze dai sanitari del 118 al "Santa Maria della Stella" di Orvieto, i due genitori e la bambina, mentre il ragazzo è rimasto fortunatamente illeso.

Oltre ai sanitari e a alcune pattuglie della Polizia Stradale, erano presenti sul posto i Vigili del Fuoco di Orvieto e personale di Autostrade per l'Italia presente anche per gestire il traffico di controesodo piuttosto intenso.

Alle 10:00 Autostrade per l'Italia segnalava circa 7 chilometri di coda tra Orvieto e Fabro, consigliando per chi è diretto a nord e proviene da Roma di uscire al casello di Orvieto e rientrare a quello di Fabro.