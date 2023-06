Incidente a Piediluco, la bambina di 11 anni trasferita nella notte al Gemelli

E' stata trasferita al policlinico Gemelli di Roma la bambina di 11 anni che ieri pomeriggio è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Piediluco con il padre. Ricoverata inizialmente in codice rosso all'ospedale di Terni con un trauma cranico, nella notte ne è stato disposto il trasferimento a Roma.

La ragazzina era in sella alla moto, condotta dal padre, che si è scontrata con un’auto. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale che da Piediluco porta a Marmore all'altezza dell'incrocio con via Colle Santo a pochi passi dal Circolo Canottieri. La moto era in fase di sorpasso quando un'auto che la precedeva, a sua volta, ha iniziato una manovra di sorprasso. L'impatto è stato violento. Il centauro 47enne, F.P. le sue iniziali, è finito contro la rete di recinzione del Circolo Canottieri mentre la bambina, cadendo, è scivolata sotto la moto. L'auto invece, una golf blu scuro, che nell'urto ha perso un cerchione, è fuggita senza prestare soccorso.

Sono stati chiamati subito i soccorsi che, secondo i testimoni, sarebbero arrivati 35 minuti dopo. Nel frattempo la bambina è stata soccorsa da un medico in pensione che si trovava presso il circolo canottieri.

In stato confusionale, ma sempre cosciente, è stata portata poi all'ospedale di Terni dove gli è stato diagnosticato il trauma cranico. Per il padre invece ferite più lievi. Sul posto per i rilievi dell'incidente la polizia municipale che ha avviato le indagini per risalire al conducente dell'auto.