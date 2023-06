Spoleto, incidente stradale mortale lungo viale Marconi. Muore motociclista quarantenne

SPOLETO Un incidente stradale dalle conseguenze tragiche si è verificato nel primo pomeriggio di domenica lungo viale Marconi. Nello scontro tra una moto e un'auto una persona è deceduta. La vittima è il motociclista di 40 anni. Sul posto, per gli accertamenti di rito, la polizia locale. Lungo viale Marconi si è registrato un gran via vai di ambulanze, presenti sul posto anche i vigili del fuoco. Il pm di turno Michela Petrini ha diposto il sequestro dei mezzi. Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico. Dopo quello di Bevagna in cui ha perso la vista una turista francesce in bicicletta, è il secondo incidente mortale in due giorni.