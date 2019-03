PERUGIA - Una donna, 49 anni, residente a Perugia, è morta e il figlio di 14 anni è rimasto ferito gravemente, nello scontro tra un'auto e un camion avvenuto, intorno alle ore 15,30 di sabato, sulla strada statale 73 nella zona del Torrino, dopo lo svincolo per Poti, in direzione di Palazzo del Pero (Arezzo).

La donna alla guida dell'auto è morta sul colpo. Il ragazzo è stato portato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per trauma addominale: le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.

Lievi ferite per il camionista che è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo perchè sotto choc. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo, la polizia stradale e il 118. Ultimo aggiornamento: 18:34