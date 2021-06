Incidente autonomo sulla A1 nei pressi di Orvieto. Furgone sbanda, alcuni feriti

Martedì 29 Giugno 2021, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 17:03

Un incidente autonomo si è verificato nel primo pomeriggio di martedì 29 giugno sulla Autostrada del Sole a circa 1 km prima del casello di Orvieto. Il conducente di un furgone, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Orvieto, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guard rail A quanto si apprende alcune persone, che viaggiavano sul furgone, tutte appartententi alla stessa famiglia, sarebbero rimaste ferite e affidate alle cure dei sanitari del 118 presenti con tre ambulanze. Secondo quanto si apprende una ragazza sarà trasportata a Terni in codice rosso ed altri due familiari ad Orvieto con lesioni più lievi. L'incidente ha causato una coda, al momento quantificabile in circa 3 km. di coda. Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, 118 e personale di Autostrade stanno lavorando per il rispristino delle condizioni di percorribilità della Autosole.