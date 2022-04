Incidente auto-moto sulla A1 nei pressi di Orvieto. Due feriti, uno in codice rosso

E' di due feriti di cui uno grave, l'incidente che si è verificato intorno alle 17:00 di lunedì 25 aprile, sul tratto umbro della Autostrada del Sole in direzione della Capitale poco dopo il casello di Orvieto e che ha visto coinvolti un'autovettura e una moto.

Secondo quanto si apprende a bordo della moto c'erano un uomo alla guida e una donna con lui, entrambi laziali, l'autovettura invece era condotta da una donna. Sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia Stradale di Orvieto per coordinare i soccorsi e gli accertamenti. Il conducente della moto è stato trasportato, a bordo di una ambulanza del 118, in codice rosso, all'ospedale di Terni mentre la donna che era con lui a Orvieto in codice giallo.

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale. In concomitanza con il traffico piuttosto sostenuto del rientro dal lungo ponte, l'incidente ha causato rallentamenti, per poi tornare regolare subito dopo la rimozione dei veicoli coinvolti e il ripristino delle condizioni di percorribilità della carreggiata interessata.