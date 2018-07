PERUGIA - Un uomo è stato fermato domenica pomeriggio dai carabinieri forestali e condotto in caserma per accertmenti. Secondo le prime informazioni potrebbe essere il responsabile di cinque focolai di incendi che i vigili del fuoco hanno spento tra Tavernelle, Piegaro e Pietrafitta. L'uomo è stato portato in caserma e sarebe scattato il sequestro dell'auto. Ci sono tessimoni che hanno chiamato vigili del fuoco e carabinieri forestali per segnalare il fatto. Dall'auto in corsa sarebbero stati lanciati ordigni incendiari. Gli accertamenti sono ancora in corso.

Domenica 29 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:19



