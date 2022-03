Terni, in biblioteca laboratori gratuiti per ragazzi

Laboratori gratuiti per ragazzi dai quindici ai venticinque anni. Ad organizzarli la sala Why not giovani adulti della biblioteca comunale. Si potrà decidere di frequentare lezioni di chitarra, di arte decorativa, di scrittura, di fumetto o di figurino di moda. I corsi valgono anche per il rilascio dei crediti formativi.

Le attività partono da questo mese, le lezioni per creare cartamodelli sono già iniziate da lunedì sette marzo, ma prima di stabilire date ed orari degli altri laboratori si dovranno formare i gruppi che hanno scelto i diversi percorsi. Le attività sono organizzate in collaborazione con la ternana Accademia del Tempo Libero che ha messo a disposizione gli esperti delle varie discipline: per quanto riguarda il fumetto il corso sarà guidato da Daniel Pisanu, l’arte decorativa ha come docente Kamila Kerinova, scrittura creativa sarà affidata a Sabrina Longari e Federico Battisti, il corso di chitarra sarà tenuto da Luca D’Amario.

Tutto il materiale necessario per le lezioni, colori, pennelli, carta da modello e così via, sarà fornito gratuitamente dalla biblioteca comunale.