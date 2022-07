Ternana, l'agosto rossoverde è tutto in notturna: ecco le date delle prime partite

Altro, che ferie. E' un mese di agosto, quello della Ternana, caratterizzato quasi tutto dai primi impegni ufficiali della nuova stagione, da affrontare sempre in notturna. A cominciare con il turno di Coppa Italia e a proseguire con le prime tre giornate del campionato di serie B. La Ternana ora conosce date e orari di tutte le sue partite ufficiali programmate per il mese di agosto. Ci sono due posticipi, quello di Coppa Italia e quello della prima giornata di serie B. Negli altri casi, in campo di sabato e sempre in turno serale. In Coppa si gioca infatti in uno dei posticipi fissati per lunedì 8 agosto e con inizio alle ore 21 (diretta tv su Mediaset) in gara secca a eliminazione diretta contro la Cremonese neopromossa in serie A. L'esordio in campionato, Ascoli-Ternana, non è di sabato ma in posticipo la domenica sera, il 14 agosto 2022, alle ore 20,45, allo stadio Del Duca di Ascoli Piceno. Allo stesso orario, ma di sabato, la squadra rossoverde allenata da Cristiano Lucarelli giocherà anche le sfide valevoli per la seconda e per la terza giornata del campionato cadetto 2022-23. Alla seconda, le Fere affronteranno in casa, allo stadio Libero Liberati, la Reggina di Pippo Inzaghi (sabato 20 agosto alle ore 20,45), mentre alla terza saranno in trasferta allo stadio Alberto Braglia, sul campo della neopromossa Modena dell'ex Attilio Tesser (sabato 27 agosto sempre alle ore 20,45). Solo con successivi comuncati ufficiali, la Lega B renderà noti orari e date anche delle successive giornate di campionato.

