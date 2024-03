Il Parma gioca e vince, la Ternana sbaglia

Terni - La Ternana si arrende alla capolista. Il Parma domina la gara e inizia fin da subito a spingere. Al 5' Partipilo entra in area di rigore, rientra sul sinistro e a giro calcia verso la porta con Iannarilli che si allunga per prenderla. Al 7' il vantaggio dei crociati con il portiere Chichizola che lancia Bonny, ques'ultimo vince un duello spalla contro spalla con Capuano e a tu per tu con Iannarilli insacca l'1-0. Al 17' Amatucci liscia la palla in area di rigore e per provare a rimpossessarsi della sfera calcia Bonny che nel frattempo aveva recuperato il pallone. Dopo un check al Var l'arbitro Collu concede il rigore, poi segnato da Benedyczak. La risposta delle fere al 30' con Raimondo che prende il palo, mentre allo scadere del primo tempo l'arbitro concede un penalty alla Ternana, dopo che Coulibaly scalcia Luperini. Raimondo si incarica di calciare dagli undici metri, ma tira altissimo sopra la traversa. Nella ripresa la Ternana prende coraggio e dopo tre minuti Distefano appena entrato crossa dalla trequarti, con Chichizola che in uscita respinge male il pallone e Luperini accorcia le distanze. Al 16' il Parma chiude la partita, con Man che si libera di un raddoppio difensivo servendo Delprato che crossa in mezzo con Benedyczak che la prende in scivolata e successivamente Casasola sfortunatamente la mette in rete.

La squadra di Breda è rimasta viva fino all'ultimo, senza però riuscire a riprendere il risultato.

TERNANA-PARMA 1-3

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Dalle Mura; Casasola (38' st Favasuli), Luperini, Amatucci (8' st De Boer), Pyyhtia (8' st Faticanti), Carboni (1' st Distefano); Pereiro (16' st Favilli), Raimondo. A disp. Franchi, Zoia, Sorensen, Boloca, Labojko, Dionisi, Marginean. All. Breda.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato, Osorio, Circati, Coulibaly; Estevez, Hernani (19' st Sohm); Partipilo (1' st Man), Cyprien (36' st Colak), Benedyczak (19' st Mihaila); Bonny (30' st Begic). A disp. Turk, Corvi, Hainaut, Camara, Valenti, Zagaritis, Di Chiara. All. Pecchia.

ARBITRO: Collu di Cagliari

MARCATORI: pt 7' Bonny, 19 Benedyczak; st 3' Luperini, 16' autogol Casasola

NOTE: Spettatori 4.929, di cui 354 ospiti. Ammoniti Partipilo, Capuano, Bonny, Cyprien, De Boer, Circati, Mihaila per gioco falloso, Iannarilli per proteste. Angoli 5-5. Recupero tempo pt 2'; st. Le squadre sono scese in campo con una maglia personalizzata dedicata all'associazione UGDH.