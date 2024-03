Domenica 3 Marzo 2024, 08:56

ALESSANDRIA - Un punto con la Juve vale. Il 2-2 è una corsa e rincorsa. La sblocca con il difensore Morelli, si fa riprendere e superare dalla doppietta del bomber Guerra, che diventa così il miglior marcatore della Serie C girone B con 62 reti scavalcando Rachid Arma, poi acciuffa il 2-2 al 92’ con Udoh al decimo gol in campionato. Succede tutto nella ripresa. Un pareggio pesante quello conquistato dal Gubbio al Moccagatta di Alessandria contro la Juventus Next Gen che ha perso una sola volta nelle ultime 11 giornate con 5 successi, mentre i rossoblù trovano la continuità con 5 punti in 3 gare di cui 2 esterne. La partita lascia però qualche danno collaterale: Braglia espulso per proteste rischia due giornate di squalifica e sicuramente martedì prossimo, 5 marzo, contro l'Arezzo al Barbetti nel turno infrasettimanale non ci saranno Udoh e Corsinelli che sono stati ammoniti sotto diffida.

La sfida è piena di emozioni e situazioni, aperte al 5’ con un affondo in contropiede di Sekulov che si fa tutto il campo da solo per arrivare fino al limite con l’assist a Comenencia e, dopo un rimpallo, ecco il destro al volo di Turicchia che sfiora il montante. Si ripete subito Turicchia su una ripartenza: da sinistra mette in area per Guerra che tenta il tiro al volo di destro con la palla che sorvola di poco la traversa. Il Gubbio comincia a fare le sue mosse, come al 18' la ripartenza con Desogus che serve in profondità Spina per il diagonale di poco a lato, e al 22' quando Dimarco col sinistro da una ventina metri vede la deviazione in angolo di Stivanello. Nella ripresa ecco i fuochi d’artificio. Si riparte con un pasticcio difensivo del quale rischia di approfittare Sekulov senza beffare Greco che è attento alla parata a terra in tuffo.

Si vede il Gubbio è tornato in campo con un altro spirito e al 7' tenta Casolari controllato senza problemi da Scaglia, ma preludio al vantaggio dei rossoblù con il lancio lungo di Mercati da sinistra a destra, dove Morelli da posizione decentrata piazza il tiro che sorprende Scaglia. Cambia tutto quando reagisce la Juve con il dribbling di Hasa in area e il suo mancino a sfiorare il palo (18’), cui segue l’episodio del pareggio: triangolano sulla sinistra Sekulov e Turicchia, con quest'ultimo che manda in mezzo per Guerra, preciso alla girata al volo di sinistro. Il Gubbio potrebbe tornare avanti quando al 26' su corner in area di Mercati, la palla viene respinta dalla retroguardia bianconera, poi Di Massimo si coordina e fa partire un destro dal limite che colpisce la base del palo. Replica Turicchia che si rende pericoloso in area con una conclusione intercettata da un provvidenziale intervento di Greco in tuffo.

Ora è la Juve prepara il sorpasso: dalla sinistra Rouhi mette in area una palla che trova Guerra allo stacco di testa verso l'angolino basso. Di Massimo costringe Scaglia a salvarsi in angolo e nel recupero diventa decisivo il filtrante di Mercati in profondità per Udoh che entra in area, scavalca il portiere in uscita e di sinistro firma il 2-2.

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Scaglia 5.5; Savona 5.5, Stivanello 5, Muharemovic 6; Comenencia 5.5 (32' st Rouhi 6.5), Salifou 6 (41' st Palumbo 5.5), Hasa 6.5, Turicchia 6.5; Sekulov 6.5 (32' st Anghelè 5.5), Guerra 7; Da Graca 5 (27' st Cerri 6). A disp.: Vinarcik, Zelezny, Stramaccioni, Pedro, Iocolano, Perotti, Bonetti. All.: M. Brambilla 6

Gubbio (3-4-2-1): Greco 6.5; Tozzuolo 6, Pirrello 5.5, Calabrese 5; Morelli 6 (20' st Corsinelli 6), Rosaia 6 (27' st Chierico 6), Casolari 6 (27' st A. Brambilla 6), Dimarco 6; Spina 6 (20' st Di Massimo 6.5), Desogus 5.5 (8' st Mercati 6.5); Udoh 6. A disp.: Vettorel, Signorini, Gnazale, Guerrini, Mancini. All.: Braglia 6

Arbitro: Renzi di Pesaro 5.5

Reti: 12' st Morelli, 19' st Guerra, 37' st Guerra, 47' st Udoh.

Note: espulso (48' st) Braglia per proteste. Ammoniti: Hasa, Comenencia, Pirrello, Udoh, Corsinelli, Cerri. Angoli: 7-2 per il Gubbio. Recupero: 0'-4'.