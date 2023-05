Il Giro d'Italia a Terni, polizia in campo per garantire la sicurezza

TERNI - E' una giornata di grande impegno per la polizia, in particolare per la sezione della stradale, in campo per assicurare il regolare svolgimento del Giro d'Italia con servizi mirati lungo gli itinerari interessati dalla gara, vigilando anche sulla viabilità locale, per garantire la sicurezza dei concorrenti e degli spettatori.

Evento nell’evento, la premiazione degli “Eroi della Sicurezza”, iniziativa nata dalla collaborazione tra polizia di Stato e autostrade per l’Italia, per valorizzare l'operato quotidiano di agenti e addetti autostradali, che ogni giorno presidiano la viabilità sulle arterie ad alto scorrimento lungo il paese, con i due assistenti capo coordinatori ,Giuseppe Varone e Gianluca Napoli, in servizio presso la sottosezione della polizia stradale di Civitavecchia, e l’operatore di esercizio Simone Cecchini, per il compartimento polstrada per il Lazio e l’Umbria, che hanno ricevuto il riconoscimento dal questore di Terni, Bruno Failla, insieme alla dirigente della polizia stradale di Terni, Luciana Giorgi, prima della partenza della gara.

Premiati anche i ragazzi delle scuole che hanno aderito all’iniziativa della polizia di Stato in collaborazione con la rcs in occasione del Giro d’Italia.

Si tratta di Bici & Scuola, la campagna di prevenzione sulla sicurezza stradale.

In una giornata così speciale, non poteva mancare il pullman azzurro, il progetto della polizia stradale che ha l'obiettivo di formare e sensibilizzare i giovani conducenti sui pericoli della strada, promuovendo la “cultura della guida sicura” per evitare che si assumano comportamenti rischiosi al volante.