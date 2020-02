© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Rinviare ad atra data la prima manifestazione ternana delle Sardine umbre, ci sembra un atto dovuto rispetto alla situazione che il nostro Paese sta affrontando a causa del coronavirus”.La scelta fatta senza attendere direttive in merito, è di Michael Crisantemi e Luca Montali, che poi sono gli organizzatori dell’evento culturale che si sarebbe dovuto svolgere sabato 29 in piazza dei Bambini e delle Bambine.“Ci teniamo a non generare inutili allarmismi o situazioni di panico - spiega Michael Crisantemi - perché le sardine si muovono per comunicare serenità e portare messaggi di pace. In un momento tanto delicato il miglior segnale che si possa dare è quello del senso di responsabilità e della prudenza”. Quindi tutto rinviato a quando il caso coronavirus sarà rientrato o a quando ci sarà quella giusta tranquillità per poter manifestare con il flash mob, i concerti e gli incontri letterari.Con un comunicato ufficiale le “6000 Sardine Umbria” annunciano con profondo rammarico che la manifestazione “Uniti dall’acqua verso il mare dei diritti” è stata sospesa.“Tale decisione è stata assunta, alla luce della diffusione del coronavirus, per un grande senso di responsabilità . Per non mettere in difficoltà le istituzioni, gli operatori sanitari, nonché le numerose sardine che avrebbero dovuto mettersi in viaggio per raggiungerci da tutta Italia”.Sabato 29 la piazza dei Bambini e delle Bambine avrebbe dovuto essere scenario di un momento di gioia, condivisione, aggregazione e serenità, cosa che al momento non è possibile assicurare.Un evento al quale avrebbe partecipato Erri De Luca, Jacopo Fo, Dacia Maraini. E i musicisti musicisti Lucilla Galeazzi, Perturbazione, Uto, Big Nessuno, Giovanni Block.