Il Comune si impegna a ripristinare «Fonte», l'opera abbandonata di Giovanna de Sanctis in viale della Rinascita

TERNI In viale della Rinascita potremmo presto assistere all’inizio di, che inizialmente era composta di due vasche e vari elementi scultorei. L’opera fa parte del corredo artistico della città, che comprende lavori del famoso Pomodoro ma anche, fra gli altri, di Lorenzetti, Maraniello, Mattiacci, Giacobini e Mastrioanni; «Fonte» è da anni in evidente stato di abbandono:alcuni elementi non sono più ancorati alla base o sono addirittura mancanti, forse rubati. Mossi dall’appello lanciato per la tutela dell’opera dal consigliere comunale Michele Rossi, la giunta ed il sindaco si dicono pronti ad attivarsi quanto prima, «anche, magari, con il coinvolgimento di altri soggetti utili»;per ripristinare la composizione iniziale.Giovanna De Sanctis è una scultrice molto attiva sia in Italia sia all’estero, e le sue opere sono esposte in varie città. recentemente, ha curato gli arredi della nuova chiesa di San Pio a Pietralcina.