Scritte sataniche sul monte Artemisio: allarme messe nere a Velletri

Hanno cancellato il male con una passata di vernice. Sul monte Artemisio a Velletri, in località Fonte Acqua Donzella che prende il nome dall’omonima fonte, da tempo un gruppo di preghiera si incontra ogni lunedì per ricordare davanti ad una piccola cappelletta Angela Bartoli, la loro fondatrice scomparsa alcuni mesi fa, conosciuta come la “Veggente”. In vita la donna sosteneva di parlare con la Madonna. A proteggere il piccolo altare nella cappella, c’è una porta in ferro su cui, alcuni lunedì fa, i fedeli hanno trovato la scritta “pray for Satan”, un invito a pregare per Satana inciso forse con una pietra. A realizzarla forse adoratori del male, o forse, più probabilmente, un odioso atto vandalico.

I fedeli, però, tra cui il figlio della donna, non si sono persi d’animo e in pochi giorni sono saliti nuovamente sul monte armati di pennelli e vernice, ritinteggiando la porta e cancellando “l’impronta” sacrilega del male. Dubbi, se opera di satanisti o di imbecilli restano anche sugli autori del cerchio di pietre rinvenuto due mesi fa da un gruppo di bikers davanti al piazzale del rifugio della Forestale a poche centinaia di metri da Fonte Acqua Donzella. Il cerchio aveva un diametro di oltre un metro e aveva al centro una croce scavata nel terreno. Una chiara traccia di un sinistro rituale opera di satanisti o semplice goliardia di cattivo gusto? Chissà, fatto sta che le forze dell’ordine sono state informate.



