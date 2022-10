Treviso, rapinatore investe e uccide un ciclista: nell'inseguimento fa ribaltare l'auto dei carabinieri

SAN ZENONE - Pirata della strada semina il panico in città: investe un ciclista e provoca un incidente con una macchina dei Carabinieri.

Poco dopo le 10 del primo ottobre, ci sono stati una serie di incidenti in località San Vito di Altivole, Fonte e San Zenone degli Ezzelini. Tutti provocati dal medesimo uomo, un pirata della strada armato che ha seminato il panico e provocato anche una vittima.

La folle corsa è partita da Onè di Fonte dove l'uomo ha rapinato una donna all'interno di un'auto, una Honda Civic che ha poi rubato per la fuga. E' poi uscito di strada e ha rubato un'altra macchina minacciando una seconda donna, forse utilizzando una persona.

Nella sua corsa, il pirata ha anche colpito e investito un ciclista che morto sul colpo. L'impatto violentissimo in via Antonio Vivaldi a San Zenone, nei pressi delle scuole elementari. Il signore deceduto è del 1955 ed era in sella alla sua bicicletta quando è stato colpito in pieno dal pirata.

E ha provocato un secondo incidente in centro ad Onè di Fonte che ha riguardato una macchina dei Carabinieri che si è rovesciata su se stessa. L'uomo ha speronato la gazzella dei militari ripetutamente fino a farla ribaltare su se stessa. Diversi anche i tamponamenti minori che ha provocato nel corso della sua fuga.

Sono tre le auto rapinate nella fuga. Il ladro, un giovane di 19 anni di Riese Pio X (Treviso), ha sottratto in sequenza - minacciando alcune donne - una Honda Civic, un'Audi e una Ford Ka. Con quest'ultima ha causato l'incidente che ha fatto ribaltare una pattuglia dei Carabinieri. Il giovane ha alcuni piccoli precedenti penali per furti e danneggiamenti. Ora si trova piantonato in ospedale.

Sembra che, oltre al ciclista deceduto, non ci siano altri feriti gravi. I Carabinieri sono riusciti a fermarlo nella zona di Altivole e lo hanno arrestato.