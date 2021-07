Il cavaliere di Foligno, Luca Innocenzi ha vinto la Quintana di Ascoli Piceno

Domenica 11 Luglio 2021, 00:00

FOLIGNO – Luca Innocenzi, cavaliere di Foligno, ha vinto la Quintana di Ascoli Piceno. Quintana della ripartenza dopo la pandemia Covid. Innocenzi, in sella a Love Story, ha difeso i colori del sestiere Porta Soletà. Quattordicesima vittoria ad Ascoli su 28 partecipazioni. Il plurivittorioso Innocenzi ha vinto la 91esima edizione della Quintana di Ascoli che, in questa edizione di luglio, è stata dedicata alla Madonna della Pace. Innocenzi e Solestà si portano a casa il palio dipinto dal maestro Forgione “L’araba fenice”, il segno della rinascita dalla pandemia. Innocenzi e Love Story hanno condotto una Quintana in maniera eccezionale e lo hanno fatto nonostante il fatto che il cavaliere folignate nel corso della prima carriera ha subito un colpo al volto con la lancia di gara ed è comunque andato avanti completando le tre tornate. Con questa vittoria Innocenzi cementa il primato in classifica dei cavalieri più vittoriosi con 14 vittorie. Al secondo posto un altro validissimo Folignate, Paolo Margasini con 9 e al terzo con 8 Gianfranco Ricci.