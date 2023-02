I ternani potranno andare a vedere Perugia-Ternana, l'Osservatorio nazionale autorizza la distribuzione dei biglietti agli ospiti con le solite modalità

Il derby di Perugia, per i tifosi della Ternana, non è negato. Mercoledì 8 febbraio, l'altolà dell'Osservatorio ministeriale per la manifestazioni sportive aveva congelato la distribuzione dei biglietti ai residenti della provincia di Terni, dato che si tratta di una partita considerata ad alto rischio. Nella serata di lunedì 13 febbraio, dopo valutazioni approfondite, è arrivato il via libera. Si confermano le stesse modalità attuate fin qui in tutti i derby, sia a Perugia che a Terni. Misure che hanno sempre funzionato e che salvano la reciprocità. I tifosi residenti nella provincia di Terni, ai quali il Perugia calcio manda 1.100 biglietti, possono acquistare il tagliando, incedibile, solo per il settore ospiti dello stadio Curi e per una sola persona. I tagliandi, che saranno inviati alla Ternana, verranno poi distribuiti dalla società rossoverde ai tifosi che hanno già prenotato il viaggio. Viaggio che anche stavolta dovrà avvenire solo ed esclusivamente con pullmann organizzati. Sono stati riempiti 19 mezzi, 8 dalla Curva Nord, 5 dalla Curva Est e 6 dal Centro coordinamento clubs. Non sarà possibile, dalla provincia di Terni, andare al Curi con mezzi privati. Così come, stavolta, la prevendita non avviene nei circuiti Online. Ora, quindi, può teoricamente partire la distribuzione dei tagliandi per i tifosi della provincia di Terni e la prevendita per i tifosi perugini.