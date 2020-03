Da I Pagliacci e Interamna Nahars tute impermeabili e mascherine per l'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - “L'emergenza coronavirus ci tiene lontani dai bambini ricoverati a Pediatria. In quesot periodo non possiamo andare a regalare sorrisi e speranza e questo a noi manca tantissimo. Vogliamo però far sentire la nostra presenza per sostenere chi sta lottando per la nostra salute. Come promesso qualche giorno fa, questa mattina abbiamo ordinato un bel po’ di materiale: tute impermeabili e mascherine che presto saranno a disposizione degli operatori sanitari del Santa Maria”.A distanza di una settimana dal via alla raccolta fondi per l’emergenza coronavirusde, insieme a Marco Terni dell’associazione, annuncia i primi acquisti per una spesa di oltreOltre 3mila euro sono stati donati dal comitato, il giovanissimo calciatore ternano stroncato da un malore nel campo di calcio dove si allenava.Il suo nome ora rivive nella donazione messa in piedi per l’emergenza coronavirus.Altri 5mila euro li ha donati la onlus I Pagliacci e questa prima cifra ha permesso di ordinare tute e mascherine per ospedale e 118.La raccolta fondi conta la donazione di 2mila euro effettuata da, presidente dil’associazione umbra malati tiroidei, quella di mille euro dellae tante altre donazioni di singoli cittadini.La raccolta fondi di chiude il 5 aprile: “Con la cifra raccolta acquisteremo quel che serve all’azienda ospedaliera” dice Rossi.Per donare c’è il codice Iban IT21 Y076 0114 4000 0000 1905 558 causale Covid-19, intestato all’ associazione I Pagliacci.