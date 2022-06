“I Miei Gatti” è il nuovo singolo della band ternana Mog4no

Terni- E' fuori su tutti i digital stores il brano indie-pop I Miei Gatti, secondo singolo della band ternana Mog4no.

La giovane band, che si ispira ad artisti come Frah Quintale, Brunori Sas, Pinguini tattici nucleari, prosegue il loro percorso artistico presentando questa volta una ballad intima e malinconica.

I Miei Gatti non è altro che una ballad Indie-Pop su un amore andato,una riflessione sul tempo che cambia le cose. Note malinconiche nel pieno stile della formazione, ma mai banali e capaci di dire tutto.

La band dei Mog4no, che propone un indie/pop di grande impatto, nasce a Terni nel rovente agosto 2019 ed è composta da tutti studenti di conservatorio, impegnati negli studi di vari strumenti e materie. Il frontman del gruppo, nonché autore dei testi e, insieme agli altri componenti, della parte musicale è Andrea Assogna, 23 anni, diplomando in musica elettronica al conservatorio Morlacchi di Perugia, fondatore del gruppo insieme a Leonardo Palenga, 24 anni, che invece studia tromba all’istituto Briccialdi di Terni. A loro si sono aggiunti nel tempo il 23enne Enrico Sciamannini, fresco diplomato in contrabbasso sempre al Briccialdi, e il batterista Riccardo Mostarda, di soli 19 anni, ugualmente allievo del Morlacchi in percussioni, ampliando il sound e arrangiando molto materiale inedito che a breve verrà inciso e pubblicato.

I primi quattro brani, di cui due che usciranno nei prossimi mesi, hanno visto la partecipazione del tastierista Antonio Mascolo, altro fondatore della band dalla quale però è successivamente uscito.

I Mog4no esordiscono sulle scene in occasione del concerto di San Valentino del 2020, sul palco di piazza della Repubblica, a Terni, per le manifestazioni valentiniane, facendo da supporto – ma proponendo anche propri brani – nel concerto di Lorenzo Rinaldi, finalista di X FACTOR 13. Poi il periodo di stop causa Covid, durante il quale propongono varie cover sui canali social e scrivono molti brani inediti, rallenta la preparazione e l’uscita dei primi singoli che ora, sono finalmente stati registrati nello studio di Giorgio Speranza alla Stas di Terni.

A brevissimo la band entrerà a far farte di GarageNoiseLabel, unʼetichetta discografica romana con cui pubblicheranno i primi due brani “La cosa che piu’ logora” e “I Miei Gatti”.

In programma, per i prossimi mesi, la band ternana ha alcuni concerti già fissati a Roma e Perugia e, naturalmente, a Terni, dove sono ormai di casa al Fat Club e al Bla Bla Bla, oltre che al Baravai per la stagione estiva.