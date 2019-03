I giovani e la fede: è il tema dell'assemblea diocesana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Torna l'Assemblea diocesana. Torna nel clou della visita pastorale che il vescovo Giuseppe Piemontese sta portando a termine. Il Tema "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale nella nostra diocesi” . Un tema attuale perché proprio in questi ultimi mesi il confronto tra il vescovo e la diocesi di Terni Narni e Amelia è stato serrato e aperto. Giovani che tracceranno il bilancio anche del del recente evento “Fatti sentire”, proposto in occasione della festa del patrono San Valentino, patrono di Terni e degli innamorati di tutto il mondo dedicata al tema: “In ascolto dei giovani sospesi tra passato e futuro”. Un contest che ha fatto emergere importanti dati sia sulla partecipazione, che sulle tematiche emerse.Ma dalla Diocesi vogliono rivolgere uno sguardo attento alla situazione socio-culturale del comprensorio, dove si registra un sempre maggiore esodo da parte dei giovani, sia per studio che per la ricerca di un’occupazione. Un’assemblea per stabilire priorità ed esigenze dal confronto con i fedeli, religiosi, religiose, movimenti e associazioni, consigli pastorali, collaboratori degli uffici diocesani, catechisti, ministri e volontari vari, diaconi, presbiteri, in particolare i giovani.L'Assemblea che si terrà in Cattedrale domani 3 marzo dalle 16 alle 19,30 si concluderà con le riflessioni del vescovo Giuseppe Piemontese e la presentazione del materiale preparatorio dell'Assemblea Regionale ecclesiale umbra del prossimo ottobre.