I campioni del rugby in chat con i Draghi

Sarà Edoardo "Ugo" Gori il primo ospite di "Offload, il sostegno per andare oltre", la videochat organizzata dal Terni Rugby in programma mercoledì 20 maggio alle ore 17. Il mediano di mischia titolare al Sei Nazioni 2012 e alla Coppa del Mondo 2015, dove segnò anche una meta nella partita vinta contro la Romania, 57 presenze nella Nazionale Italiana, a lungo nella Benetton Treviso prima di accasarsi ai francesi del Colomiers, sarà il primo campione del rugby che risponderà alle domande e alle curiosità dei Draghi del Terni Rugby. L’evento in videochiamata è aperto anche ad altri club su invito, tra i primi ad aderire c'è stata l’Orvietana Rugby. «Questa idea nasce dalla cultura stessa del rugby in cui sostegno e condivisione sono parole fondamentali – spiega il Terni Rugby – nella clubhouse virtuale del Terni Rugby saranno ospiti tanti campioni che hanno già dato la loro disponibilità. Ed è molto bello che atleti affermati riconoscano in questo modo i valori del nostro club».