Martedì 19 Marzo 2024, 08:45

GUBBIO - Allarme processionarie al parco del Teatro Romano. Ci sono preoccupazioni diffuse e segnalazioni crescenti sul fatto che tutti i pini sono infestati e gli insetti hanno già cominciato a a scendere, portando pericoli per bambini, adulti e animali. É totalmente pieno che possono anche cadere addosso rivelandosi altamente urticanti. Viene fatto notare come nessun intervento preventivo sia stato effettuato, e fondamentalmente si è in ritardo con le tempistiche poiché molte si sono ormai riversate a terra, come peraltro evidenziano le approfondite documentazioni fotografiche fatte circolare anche sui social.

Il problema è particolarmente sentito in una zona a ridosso del centro storico e particolarmente frequentato dal bambini per la presenza di uno spazio gioco e di quanti portano a spasso i cani con tutti i rischi e pericoli del caso. La processionaria del pino è un lepidottero appartenente alla famiglia Notodontidae, diffuso in Eurasia e Nordafrica.

Si tratta di un insetto altamente distruttivo per le pinete poiché le priva di parte del fogliame, compromettendone così il ciclo vitale. La processionaria, nella fase primaverile quando è ancora allo stadio di bruco, è molto pericolosa perché dotata nella parte superiore del corpo di peli fortemente urticanti. Sia per persone e bambini, ma soprattutto per i cani.

Le specie maggiormente conosciute e diffuse in Italia sono thaumetopoea pityocampa (oppure processionaria del pino) e thaumetopoea processionea (o processionaria della quercia). In particolare, negli ultimi anni, la processionaria del pino ha riscosso un successo mediatico notevole, quando il clima eccessivamente caldo ha portato e continua a portare a invasioni di questa specie animale in numerose città.