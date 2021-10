Strade da incubo: chiuso il Raccordo per l'incendio di un camion in galleria. A Gubbio Tir perde carico di pietre: bloccata la statale 219

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 10:54 - Ultimo aggiornamento: 12:49

PERUGIA Il Raccordo Perugia-Bettolle è chiuso dalla tarda mattina di mercoledì per un incendio nella galleria Piscille in direzione del lago Trasimeno. Ha preso fuoco, secondo le prime informazioni rese note dai vigili del fuoco del comando provinciale, un camion che trasporta carta.

Successivamente si è appreso che l'incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Il camion è andato distrutto, il camionista è illeso e non ci sono altre persone coinvolte.

Altro incidente mercoledì mattina lungo la strada statale 129 in direzione Camporeggiano. Si è ribaltato un grosso camion che stava trasportando pietre. L'autista è rimasto ferito in maniera non grave. La strada che unisce Gubbio a Umbertide è chiusa con i vigili del fuoco che stanno lavorando per rimuovere il carico dalla sede stradale. Sul posto i vigili del fuoco del disttaccamento di Gubbio e l'autogru arrivata dal comando provinciale di Perugia. Intervento anche da parte di tecnici e squadre dell'Anas.