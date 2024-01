Sabato 20 Gennaio 2024, 09:05 - Ultimo aggiornamento: 09:08

GUBBIO - La paura prende il sopravvento e si rischia grosso quando si rientra a casa nel timore di trovare qualcuno oppure le stanze messe a soqquadro, oltre a quello che è stato portato via. Sui furti è sempre allarme aspettando soluzioni che non arrivano, malgrado le promesse, anche solo per fare da deterrente, come la videosorveglianza e l’aumento dei controlli.

Alimentano le preoccupazioni certe vicende, come quella capitata a una signora di 77 anni che vive sola nella zona Shangai alle porte del centro e, al rientro nel tardo pomeriggio dopo aver fatto la spesa, ha trovato l’appartamento sottosopra. Ha avuto un malore. Sono stati avvertiti i carabinieri della compagnia di Gubbio, guidata dal capitano Fabio Del Sette, che hanno effettuato i rilievi del caso e hanno anche controllato un’abitazione, segnalata dai cittadini residenti della stessa zona, la cui proprietaria abita fuori Gubbio: c’era una finestra aperta da alcune ore e questo aveva creato sospetti.

L’anziana invece in casa sua ha trovato la porta d’ingresso aperta al secondo piano, accorgendosi subito che era stata forzata. Ha quindi acceso la luce trovando gli ambienti rovistati da cima a fondo, soprattutto le camere da letto dove i ladri hanno cercato con insistenza denaro e preziosi. La signora ha avuto un malore ed è riuscita ad avvertire i familiari che sono accorsi subito in zona e l’hanno soccorsa dopo aver avvertito i carabinieri di quanto era accaduto. Gli ignoti hanno rubato la pensione in contanti che la signora teneva in un cassetto insieme a un libretto di risparmi, più alcuni monili d’oro ricordi di una vita. Per tutta la serata i familiari le sono rimasti accanto per confortarla e aiutarla a superare il brutto momento, visto che lo choc era stato davvero forte.