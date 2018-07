Gubbio, auto fuori strada in zona Contessa, marito e moglie finiscono in ospedale

GUBBIO - Incidente, giovedì poco prima delle 18, lungo la Strada Statale Contessa dopo galleria direzione Fano. Due anziani coinvolti marito e moglie. La donna, stando a quanto risulta, è ricoverata in codice giallo mentre il marito in codice verde. Sul posto i vigili del fuoco per le oeprazioni di soccorso e la polizia locale per i rilievi del caso finalizzati a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Gioved├Č 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:51



