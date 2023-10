Guardea, si perde prima in macchina e poi nel bosco. Allarme per una donna di Montecchio

GUARDEA Prima si è persa girando a vuoto con l'auto, poi camminando nel bosco. E' successo ieri sera a una settantenne di Montecchio. Rendendosi conto di non riuscire a trovare la strada di casa, la donna ha contattato un conoscente a cui ha raccontato di trovarsi in difficoltà. Secondo il resoconto dell'uomo, l'amica gli avrebbe detto di trovarsi nelle vicinanze del cimitero di Guardea, ma di non riuscire a imboccare la strada per rientrare. Lui si reca in zona ma non riesce a rintracciarla. E' a quel punto che l'uomo decide di allertare le forze dell'ordine.

Immediatamente sono scattate le ricerche.

Uno sforzo congiunto, che ha visto impegnati i arabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Amelia e alcune unità del soccorso alpino e speleologico di Terni, coordinati dalla centrale operativa della compagnia di Amelia.

In breve tempo, l'auto è stata rintracciata abbandonata su una strada sterrata effettivamente poco lontano dal cimitero. La donna è stata ritrovata nel bosco circa un'ora e mezza più tardi a poco più di due chilometri dalla macchina.

L'anziana, in evidente stato confusionale e con un dolore a un ginocchio, è stata accompagnata all'ospedale Santa Maria di Terni dove è stata sottoposta agli accertamenti del caso.