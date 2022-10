Narni Scalo, sulla strada di casa c'è un cantiere. Imbocca una strada alternativa e si perde nelle campagne

NARNI SCALO Voleva solo tornare a casa, invece si è persa nelle campagne narnesi. Disavventura per una sessantenne residente a Narni Scalo che nella tarda serata di ieri ha chiamato i carabinieri chiedendo aiuto perchè non riusciva a ritrovare la strada. Una telefonata raccolta dalla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Amelia che hanno rintracciato e aiutato la donna a rientrare nella propria abitazione. Secondo quanto riferito dalla signora, stava tornando a casa in auto quando si è trovata di fronte a un cantiere sulla carreggiata. Per evitare i lavori e raggiungere la propria abitazione, la donna avrebbe svoltato nella direzione opposta andando a finire su Strada di Corgneda, quasi un viottolo di campagna, a circa cinque chilometri da casa. Completamente disorientata anche a causa del buio, la donna ha effettuato la chiamata chiedendo soccorso. I Carabinieri della pattuglia in turno del Nucleo Operativo e Radiomobile di Amelia, dopo aver perlustrato la zona e rintracciato la donna in difficoltà, l'hanno aiutata a fare manovra indirizzandola sulla via di casa.