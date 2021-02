Guardea, allarme esche avvelenate. Indaga la Forestale.

GUARDEA E' allarme esche avvelenate. A lanciarlo la stessa amministrazione comunale nel tentativo di mettere i nguardia quanti più cittadini possibile.

Da quanto spiegato in una nota, nella zona lungo la strada Marrutana-Fontanacce, quella di Guardea Mezzeria, nel tratto fino a Vallemazzare, nonché lungo la strada di Montegranaro sono state rinvenute esche avvelenate per cani, i cosiddetti "bocconi”.

«I cani che hanno malauguratamente ingerito le esche -hanno precisato -sono al momento tutti vivi.

É in corso un’ indagine dei Carabinieri forestali della stazione di Montecchio che, nella mattinata, hanno setacciato la zona con i cani molecolari, rinvenendo altre esche ora all’esame dell’istituto zoo profilattici ed degli inquirenti».

