TERNI Rave party abusivo che andava avanti da ore a cui hanno preso parte centinaia di giovani da tutta Italia. in un ex capannone industriale abbandonato da anni a Giove, a poche centinaia di metri dall'autostrada. Con la presenza di oltre mille persone provenienti da tutta Italia, grazie ad un tam tam sui vari social. Solo ieri mattina le forze dell’ordine questa mattina sono poi entrate in azione su disposizione del questore di Terni Roberto Massucci d’intesa con il prefetto Emilio Dario Sensi. L’operazione ha visto impiegati circa cento uomini delle varie forze di polizia arrivati . Contestati a diversi partecipanti i reati di invasione di edificio, esercizio abusivo di attività di pubblico spettacolo, disturbo della quiete delle persone. © RIPRODUZIONE RISERVATA