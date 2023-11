Giove, pitbull azzanna un barboncino. E' polemica sulla sicurezza

GIOVE Azzannato a tradimento da un pitbull. Ferito gravemente un barboncino. E' successo ieri mattina in pieno centro del paese. Jupiter è a passeggio con la sua padrona. E' una giornata come tante, un giretto per sgranchirsi le zampe e prendere un pò di sole. All'improvviso però, sulla via che porta alla chiesa del Perugino, sbuca un pitbull che si avventa su padrona e cagnolino. In un attimo, il collo di Jupiter è già fra le zanne del grosso cane che lo sbatacchia come un pupazzo. Ad assistere alla scena due passanti che, dopo un primo momento di sbigottimento, si lanciano in soccorso del barboncino. In qualche modo riescono a toglierglielo da sotto i denti ma Jupiter è messo male.

E' in una pozza di sangue e fatica a rialzarsi.

Viene affidato alle cure del veterinario che riesce a salvarlo. Se la caverà con un dente in meno e ferite sparse su tutto il corpo.

Nel frattempo, in paese scoppia la polemica. Al centro della discussione la custodia di cani di grossa taglia.

«Il pitbull - sbotta una signora - era libero. Durante l'attacco nessuno si è fatto avanti, ciò significa che o i padroni si sono vergognati oppure non c'erano proprio. Al posto del cagnolino poteva esserci chiunque, un anziano, un bambino. Che facciamo aspettiamo la tragedia prima di intervenire?».