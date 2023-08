GIOVE Gregge attaccato dai lupi vicino alle case. Cinque pecore morte e diciassette agonizzanti. Il racconto arriva direttamente dall'allevatore colpito. «Lunedì sera sono uscito - ricorda Alessandro Di Domenico - e tutto era normale. Quando sono rientrato invece, ho trovato i cani sfiniti e pecore morte o agonizzanti sparse dappertutto». Un assalto in pieno campo. «Il recinto era stato rotto - continua - il cane più esperto aveva portato un gruppo di pecore in mezzo al bosco. Le abbiamo ritrovate dopo un'ora e mezza. Il resto si erano sparpagliate, l'azienda è grande, e a piccoli gruppi è stato più facile attaccarle. Ad oggi - precisa - ho diciassette capi in stalla, che stiamo provando a curare anche se sono messe veramente male». Un danno considerevole. «Senza contare - spiega ancora - quelle traumatizzate. Ci sono tante pecore quasi al termine della gravidanza. La paura, le corse per scappare potrebbero avere conseguenze tali da rischiare un grave condizionamento dell'intera stagione». A fronte delle perdite, l'allevatore ha presentato richiesta di risarcimento alla regione. «Ho mandato via i documenti proprio oggi (ieri ndr). Ma quello che vorrei davvero, più dei soldi che poi a conti fatti coprono solo una parte del danno, sarebbe la possibilità di lavorare tranquillo. L'ultimo attacco grande l'abbiamo subito nel 2018. Poi c'è stato un periodo di calma. Si, qualche perdita ma si è trattato di attacchi sporadici, lupi solitari che hanno attaccato qualche agnello». Alla luce di quanto successo, e soprattutto della localizzazione dell'attacco, pericolosamente vicina all'abitato, l'amministrazione comunale ha pubblicato un avviso con alcune raccomandazioni per la popolazione. «Si informa la cittadinanza che un cospicuo branco di lupi ha attaccato un allevamento di pecore di Giove situato relativamente vicino all'abitato. Si informa che i lupi si potrebbero incontrare sulle strade usate dai cittadini per fare passeggiate con i cani. Si prega di tenere i cani e altri animali al chiuso la notte e di essere estremamente cauti la sera, mentre l'amministrazione comunale si interfaccia con le autorità sul da farsi». Non è la prima volta che un branco attacca vicino alle case. Un episodio analogo era successo nella zona di San Liberato, nel maggio scorso. In quell'occasione erano state uccise sei pecore e alcuni agnelli. «In questo periodo - spiega uno zoologo - le femmine hanno i cuccioli appena nati e sono in allattamento quindi non partecipano alla caccia. Dunque si tratta di piccoli gruppi, che possono arrivare a cinque unità se qualcuno dei cuccioli nati lo scorso anno va ancora a caccia con gli adulti. Un lupo medio pesa una trentina di chili, una pecora almeno venti. Perciò a conti fatti potrebbero essere in grado di sottrarne circa un paio al massimo. Quello che potrebbe succedere però, se possono agire indisturbati, è che vadano in surplus killing. Ovvero si lascino prendere dalla frenesia e uccidano più animali di quanto in effetti abbiano bisogno».