Giove, nel giorno del ricordo il castello si tinge di tricolore

GIOVE Nel giorno del ricordo il castello viene illuminato dal tricolore. La scelta arriva dall'amministrazione comunale che ha scelto di ricordale le migliaia di italiani giuliano-dalmati deportati dalle loro terre, con un'installazione luminosa.



«Furono deportati dalle loro terre all'epoca italiane - ricorda l'assessore Pierluigi Moriconi - oppure massacrati dai partigiani di tito. Una tragedia per molto tempo colpevolmente dimenticata ma che deve essere da monito soprattutto per le nuove generazioni, affinché possano diffidare sempre da chi professa violenza e odio e riscoprire quei valori come l'amor patrio che il nostro tricolore di luci rappresenta».



