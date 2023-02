Narni, una cerimonia in memoria di Norma Cossetto e le vittime delle foibe

NARNI Il comune renderà omaggio alle vittime delle foibe. Il 10 febbraio, Giorno del Ricordo, alle 9,30 si terrà una cerimonia commemorativa durante la quale il sindaco Lorenzo Lucarelli e l’assessore alla cultura Giovanni Rubini deporranno una corona in via Norma Cossetto, a Narni Scalo, in memoria della studentessa universitaria istriana, torturata, violentata e gettata in una foiba. «Con la celebrazione di questa giornata - dicono Lucarelli e Rubini - si rinnova la solidarietà ai familiari e ai discendenti delle vittime del prolungamento della Seconda Guerra mondiale nella persecuzione e nel nazionalismo violento».

«L’emigrazione forzata dal proprio territorio di insediamento - proseguono - è stata particolarmente brutale e la fuoriuscita dai propri confini ha avuto come conseguenza le violenze dirette e la privazione di diritti. Migliaia di italiani - chiudono - furono torturati, massacrati, assassinati e gettati nelle foibe, molti altri furono fatti prigionieri o inviati nei campi di concentramento».