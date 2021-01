Montecastrilli, giovane di 26 anni muore per overdose

Un giovane di 26 anni, residente a Montecastrilli è stato trovato morto a casa sua, dopo che non rispondeva alle chiamate dei familiari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. L'ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori è che il giovane sia morto per overdose.

Si tratta dell'ottava vittima della droga da quando è finito il lockdown. Un numero di vittime altissimo per la provincia di Terni, considerando anche la giovane età di quattro delle vittime: i due amici quindicenni Flavio e Gianluca, Maria Chiara Previtali, appena 18enne e ora questo ragazzo di 26 anni.

Ultimo aggiornamento: 18:42

