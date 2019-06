Il giorno dei ballottaggi: le sfide finali

PERUGIA - Cinque i Comuni umbri che eleggono il sindaco con il turno di ballottaggio: Foligno, la terza città dell'Umbria è la battaglia decisiva. Al voto anche i cittadini di Gubbio, Bastia, Orvieto e Marsciano. Alle 19 affluenza nettamente in calo rispetto al primo turno: a Foligno dal 57 al 44 per cento; a Gubbio dal 56 al 37 per cento; a Bastia Umbra dal 56 al 35 per cento; a Orvieto dal 59 al 46 per cento e anche Marsciano gli elettori sono diminuti di oltre 15 punti: dal 62 al 46 per cento. © RIPRODUZIONE RISERVATA