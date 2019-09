Gemellarte Off, Il cinema che unisce racconta la Francia al Caos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 12 settembre al 17 ottobre il Caos di Terni ospiterà alle 18 di ogni giovedì la rassegna di film in francese, sottotitolati in italiano, offerti dalla piattaforma dell’Institut Français If Cinema, in collaborazione con Indisciplinarte e il Fat-Art Club.Le proiezioni avverranno presso la Sala dell’Orologio e sono gratuite; inoltre, per chi possiede il biglietto, il Fat prevede uno sconto sul menu serale.Tra noir come «L’affaire SK1» diretto da Tellier del 10 ottobre, classici intramontabili come «Les diaboliques» di Cluzot, in programma il 3 ottobre e l’esplorazione di temi attuali come in «Lola pater», film di Moknèche, che sarà proiettato il 26 settembre, ce n’è davvero per tutti i gusti. Tra gli altri titoli ci saranno «Barbara», in apertura, con la regia di Amalric, «Dans la brume» di Daniel Roby il 19 settembre e, per concludere, «Irréprochable», di Marnier, la storia di una donna che non si da per vinta.