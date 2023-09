Ragazzino di 11 anni scrive il suo primo libro di astronomia, Gabriele Ciancuto: «Vi racconto i segreti del sistema solare»

AMELIA - Un'estate fra le stelle. Gabriele Ciancuto, amerino, undici anni appena, ha usato le sue vacanze estive per progettare e realizzare un libro sull'astronomia. Cinquantadue pagine illustrate che raccontano il sistema solare e i pianeti che lo popolano. Da Giove a Plutone, passando per la Terra e tante curiosità.

Gabriele e la passione per l'astronomia

E ancora vulcani, montagne, lune.

Un prodotto pensato per i coetanei, quelli che condividono il suo interesse, e quelli che magari, grazie al suo libro, potrebbero appassionarsi come lui. «Gabriele - racconta mamma Simona - è sempre stato appassionato di scienze. Già dalla elementari. Anche grazie alle sue maestre, Beatrice e Alessandra a cui infatti ha deciso di dedicare il libro. Per quanto riguarda l'astronomia, mi ha detto che è la materia che gli piace di più perchè ha capito che è una scienza ancora molto misteriosa. Dove ci sono ancora tante cose da scoprire».

Un interesse che il passaggio alle medie non ha smorzato, anzi. «L'anno scorso ha frequentato la prima media - continua Simona - e durante i laboratori pomeridiani ha imparato a utilizzare Canva, un software per la progettazione grafica. Poi, durante le vacanze ha iniziato a guardare un sacco di video a tema astronomico. A casa abbiamo iniziato a capire quanto fosse coinvolto dalla materia, quando un giorno, mentre al tg passava un servizio che riguardava i buchi neri, è intervenuto con dettagli e spiegazioni che ci hanno lasciato a bocca aperta».

Il libro

Nel corso delle settimane, Gabriele e papà Egiziano si mettono insieme e buttano giù un pò di materiale. Articoli perlopiù. «Hanno riempito un quaderno - racconta ancora la mamma - ma poi sul libro Gabriele non ha voluto che interferisse nessuno. Dai testi all'ultima immagine, ha voluto fare tutto lui. Noi siamo riusciti a dare un'occhiata solo in fase di correzione. Per qualche refuso ma niente di più». Fra la passione e la pubblicazione, è intervenuto un amico di famiglia. «Raccontando a Giulio Gargiulo di questa passione - precisa - lui si è entusiasmato e ci ha dato una mano nei passi necessari per arrivare alla pubblicazione».

Oggi il libro è in vendita online, da circa una settimana. «Qualcuno sta già comprando - chiude Simona - e Gabriele sta già pensando ad una versione in inglese». Non solo. Perchè nel prossimo futuro potrebbe esserci già un altro libro. «Recentemente - chiude Simona - siamo stati a Cupra Marittina dove c'è il museo malacologico piceno (il museo di conchiglie più grande del mondo nel suo genere ndr) che gli è piaciuto tantissimo. Per questo, scuola permettendo, mi stava dicendo che gli piacerebbe realizzare un altro libro, questa volta sulla biologia marina».