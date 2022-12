Avigliano, i bambini riaccendono il Natale. Nasce il paese di Creolandia

AVIGLIANO UMBRO A Natale tutto è possibile. Anche dar vita a un intero paese solo per un giorno. Lo sanno i bambini di Avigliano che sabato 10 dicembre a partire dalle 14,30 scenderanno in piazza per riaccendere il Natale. Lo faranno nel paese di Creolandia, dove spensieratezza è la parola d'ordine.

Per tutto il pomeriggio, giochi di squadra, laboratori creativi, caccia al tesoro, intrattenimenti, tombola e merende per “illuminare il Natale” a misura di bambino, «nel rispetto -precisano gli organizzatori - dei tanti significati che una ricorrenza come questa inevitabilmente rappresenta».

L'iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Spegniamo il paese (per riaccendere un nuovo Natale)” concepito da alcune realtà attive ad Avigliano Umbro e dalle associazioni, in collaborazione con la scuola primaria.

«“Creolandia”, - chiudono gli organizzatori - il “Paese” dei bambini, è nato con lo scopo di realizzare un momento di spensieratezza, voluto e desiderato dai più piccoli a cui anche i grandi sono invitati a partecipare».