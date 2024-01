Perugia, guerra ai furti: fermate decine di auto. Polizia in alcuni locali per scovare persone sospette

PERUGIA - Guerra ai furti e all'alcol selvaggio: pattuglioni da parte della questura con sette posti di controllo a Perugia e nell'hinterland per verificare la presenza di auto sospette in strada. Ma c'è di più, perché gli agenti hanno svolto anche controlli nei locali. Questa l'azione ad ampio raggio svolta dalla polizia nelle ultime ore.

Nel corso dell’attività sono stati effettuati 7 posti di controllo nell’ambito dei quali, oltre a verificare la presenza di eventuali persone sospette a bordo dei veicoli, è stato anche monitorato lo stato psicofisico dei conducenti al fine di scongiurare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Per prevenire i furti in abitazione e intercettare eventuali persone dedite alle attività illecite, il personale impiegato ha effettuato anche dei controlli delle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e per contrastare anche fenomeni di disturbo della quiete pubblica; i pattugliamenti sono poi stati estesi capillarmente anche alle aree residenziali periferiche di Ponte San Giovanni, Ponte Felcino, Villa Pitignano e Ponte Valleceppi.

Nel corso delle attività di prevenzione gli agenti hanno identificato 199 persone e sottoposto a verifica 56 veicoli.

I controlli hanno interessato anche 4 esercizi pubblici, dove si è proceduto a identificare gli avventori al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal TULPS, tra cui quelle relative al divieto di somministrazione di alcol a minori.