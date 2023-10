Francesco Falciola: «Supercarslot accende i motori e i riflettori sulla Valnerina Ternana»

Giovedì 19 Ottobre 2023, 13:31

TERNI - “Supercarslot” riaccende i motori e i riflettori sulla Valnerina ternana. L’evento ideato da “Autodepocaeventi” per attrarre gli appassionati del motorismo storico e delle supercar nel cuore verde d’Italia, prevede anche una sfilata dinamica su strade solitamente chiuse al traffico. La novità di questa terza edizione, in programma sabato 21 e domenica 22 ottobre con partenza da piazza delle Repubblica, è la “Valnerina Parade”. Già, la Valnerina (la Cascata, i borghi e il lago) protagonista quanto i motori. L’organizzazione è a cura di “Autodepocaeventi”, ente aderente Asi (Automotoclub Storico Italiano) presieduto da Francesco Falciola, in collaborazione con il club federato Cateu.