Foligno, vandali danneggiano le panchine in viale Fratelli Bandiera

FOLIGNO - Danneggiate dai vandali alcune delle panchine in pietra presenti lungo la passeggiata che costeggia viale Fratelli Bandiera. La segnalazione è scattata ieri mattina ed è stata raccolta dal Comando della Polizia Locale e dall’Area Lavori Pubblici del Comune. Mani ignote hanno divelto le sedute di almeno due panchine e hanno scardinato, gettandoli in terra. Al vaglio delle verifiche anche un terza seduta. I tecnici dell’area lavori pubblici hanno provveduto alla rimozione delle parti danneggiate e alla messa in sicurezza delle panchine e delle zone limitrofe. Vista la vicinanza tra le panchine danneggiate tutto fa pensare che si sia in presa di un chiaro atto vandalico posto in essere da qualche sconsiderato che ha creato danni che ricadono, comunque, sulla collettività. Sono in corso verifiche per capire di chi sia la mano che ha causato il grave danno. Di sicuro, vista la pesantezza delle lastre divelte, non si tratta di un solitario ma di più persone.

Anche perché rompere quelle panchine non è affatto facile e perciò c’è stata un’azione continuata. A dimostrare che si tratta di un’azione vandalica c’è pure la questione dei cestini gettacarte in ferro che sono stati tolti dai supporti e buttati in terra. A ciò va anche aggiunto che, nello spazio a prato tra due panchine, ci sono anche bottiglie in vetro gettate in terra. Il che farebbe presupporre l’azione di qualcuno molto su di giri e probabilmente ubriaco. Al momento si tratta di mere ipotesi che saranno chiarite dagli accertamenti in atto. Accertamenti che contemplano pure la possibilità che il transito dei vandali possa esser stato catturato da qualche telecamera, pubblica o privata, presente nelle aree a monte e a valle della zona presa di mira.