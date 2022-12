La cometa “dei Neanderthal” si avvicina alla Terra, non passava da 50mila anni. Forse sarà visibile a occhio nudo

La cometa che il 1° febbraio 2023 passerà vicino alla Terra è una vecchia conoscenza. L'ultima volta che era passata "da queste parti" era 50.000 anni fa. Per capire: c'era l'uomo di Neanderthal.

La "palla di neve cosmica" ha un nome e un cognome: si chiama C/2022 E3 (ZTF), orbita intorno al Sole ogni 50.000 anni e si avvicinerà al nostro pianeta esattamente il 1° febbraio 2023.

C/2022 E3 ZTF was discovered earlier this year and is starting to put on a show. It will gradually brighten over the coming month and could very well be visible to the naked eye by late January.



This photo is around an hour exposure from 4-5am this morning in central Virginia. pic.twitter.com/KkBR0hKBUH

— Brennan Gilmore (@brennanmgilmore) December 28, 2022