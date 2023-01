La cometa verde volerà vicino alla Terra dopo 50mila anni: quando avverrà il fenomeno e come vederlo

Mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio la «cometa verde» sarà di nuovo «vicino» la Terra: l'ultima volta che capitò lo stesso fenomeno fu quando gli uomini Sapiens e di Neanderthal osservavano il cielo durante l'età della pietra. L'Osservatorio Palomar in California ha scoperto la cometa lo scorso marzo ed è riuscito a calcolare le tempistiche della sua orbita a ritroso, osservando appunto che l'orbita di C/2022 E3 (ZTF) completa il suo giro intorno al Sole ogni 50 mila anni.

Questo oggetto proviene dalla nube di Oort, ai margini del sistema solare, e arriverà a «sfiorare» la Terra, per così dire, avvicinandosi fino a 43 milioni di chilometri (2,5 minuti-luce). Avvicinandosi al sole, il ghiaccio che la ricopre si scioglierà creando una nuvola e una coda polverosa e luminescente.

Si ritiene che il suo particolare colore verde sia dovuto alla presenza di carbonio biatomico, soprattutto attorno alla testa. Secondo gli esperti questo corpo celeste potrà essere addirittura visibile a occhio nudo tra il 25 gennaio e il 7 febbraio.

Le comete sono sfere di polvere e ghiaccio primordiali che oscillano intorno al sole in gigantesche orbite ellittiche. Mentre si avvicinano al sole, i corpi si riscaldano, trasformando il ghiaccio superficiale in gas e rimuovendo la polvere. Insieme, questo crea la nuvola o chioma che circonda il nucleo duro della cometa e la coda polverosa che lo accompagna.



Le immagini già scattate della cometa C/2022 E3 rivelano un sottile bagliore verde che si pensa derivi dalla presenza di carbonio biatomico – coppie di atomi di carbonio legati insieme – nella testa della cometa. La molecola emette luce verde quando viene eccitata dai raggi ultravioletti della radiazione solare.





BREAKING 🚨: Rare green comet will pass by Earth for the first time in 50,000 years on February 1 pic.twitter.com/TRdcgPx2y7

— Latest in space (@latestinspace) January 18, 2023