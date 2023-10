Venerdì 13 Ottobre 2023, 08:57

FOLIGNO - Trovato in possesso di sostanze stupefacenti nei pressi di una discoteca: la polizia arresta un 24enne. I poliziotti del Commissariato di Foligno, nell’ambito di servizi di monitoraggio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un 24enne che, nei pressi di un locale del territorio folignate, è stato trovato in possesso di numerose dosi di droga. Il giovane – spiega una nota della Questura -, notato per via del suo atteggiamento sospetto nei parcheggi della discoteca, è stato raggiunto dagli investigatori e sottoposto a controllo con esito positivo. Gli investigatori del Commissariato lo hanno sorpreso in possesso di 18 involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente tipo mdma; 4 involucri di hashish; 1 involucro di plastica e 91 confezioni di carta contenenti complessivamente circa 60 grammi di ketamina; 22 pasticche di ecstasy e 220 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Gli agenti hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione del 24enne, dove è stato trovato rinvenuto materiale utile al confezionamento delle dosi di stupefacente. Accompagnato presso gli uffici del Commissariato per le attività di rito, l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione del Pubblico Ministero, tradotto presso la Casa di reclusione di Spoleto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini avviate sul caso dalla polizia non si chiudono qui. Come è facile immaginare si stanno cercando di ricostruire i canali di approvvigionamento attraverso i quali il 24enne arrestato è entrato in possesso della droga che gli è stata sequestrata. Contestualmente si sta ricostruendo la platea dei possibili acquirenti così da definire la portata esatta della piazza di riferimento gestita dal 24enne finito nelle attenzioni prima e nella rete poi del Commissariato di Foligno.